Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!
Medipol Başakşehir'in İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Sırp Srdjan Jovanovic olarak açıklandı.
UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.
Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.
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