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Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!

Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!.15242
  • Giriş : 07.08.2018 / 15:53:00

Başakşehir'in Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

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Beşik Modelleri

Medipol Başakşehir'in İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Sırp Srdjan Jovanovic olarak açıklandı.

UEFA'nın açıklamasına göre 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul  Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada  Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Ilija Brdar üstlenecek.

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