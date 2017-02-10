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Başak Dizer'in gerçek yaşı ortaya çıktı

Başak Dizer'in gerçek yaşı ortaya çıktı.19353
  • Giriş : 10.02.2017 / 14:17:00

Demet Şener'in paylaşımı Başak Dizer'in sırrını ortaya çıkardı.

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İbrahim Kutluay ile boşanma davaları ile magazin basınından düşmeyen eski manken Demet Şener'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bebeklik fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başka Dizer'in gerçek yaşını ortaya çıkardı.

Sözcü'de yer alan habere göre kocası İbrahim Kutluay’la ilk boşanma davası geride bıraktığımız haftalarda görülen Demet Şener, perşembe günleri yapılan eski günlere gönderme olarak da bilinen TBT gününde Başak Dizer’le çekilmiş bebeklik dönemine ait bir kareyi paylaştı.

Bu fotoğrafta henüz daha bir yaşında çekilmiş bir karesini paylaşan Demet Şener'in yanındaysa Başak Dizer oturuyor.

Demet’in ‘birinci yaş günümde’ diyerek paylaştığı fotoğraf Başak Dizer’in gerçek yaşını da ortaya çıkardı. Çevresine 80 doğumlu olduğunu söyleyen Dizer, 78 yılına ait bu fotoğrafta Demet Kutluay’la yan yana otururken görülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte Başak Dizer’in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı üçten beşe çıkmış oldu.

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