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Başakşehir Arda'dan sonra o ismi de aldı

Başakşehir Arda'dan sonra o ismi de aldı.17626
  • Giriş : 18.01.2018 / 15:48:00

Medipol Başakşehir Udinise'de top koşturan Bajic'i kadrosuna kattı.

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Beşik Modelleri

Katalan devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'la anlaşma imzalayan Medipol Başakşehir, Bajic'i kiraladı.

Riad Bajic, Udinise'de oynayan futbolcu.  6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkenin gelecek vaat eden isimlerinden.

Daha önce Konyaspor'da 2 sezon forma giyen Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çene Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı.

Bosna Hersek U19 takımında forma giymeyen, U21 takımında 3 maçta gol atamayan Bajic; Bosna Hersek A Milli Takımı'nda ise henüz forma giyebilmiş değil.

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