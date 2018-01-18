Başakşehir Arda'dan sonra o ismi de aldı
Katalan devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'la anlaşma imzalayan Medipol Başakşehir, Bajic'i kiraladı.
Riad Bajic, Udinise'de oynayan futbolcu. 6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkenin gelecek vaat eden isimlerinden.
Daha önce Konyaspor'da 2 sezon forma giyen Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.
Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çene Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı.
Bosna Hersek U19 takımında forma giymeyen, U21 takımında 3 maçta gol atamayan Bajic; Bosna Hersek A Milli Takımı'nda ise henüz forma giyebilmiş değil.
BEİNSPORTS
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