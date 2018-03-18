Başakşehir-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının berabere bitmesi ile şampiyonluk şansını iyice yükselten Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Başakşehir olacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...
Muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Chedjou, Clichy, Gökhan(İrfan), Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim, Adebayor
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
TRT
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