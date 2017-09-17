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Başakşehir'de 4 gol, 2 penaltı, 1'er puan!

Başakşehir'de 4 gol, 2 penaltı, 1'er puan!.22968
  • Giriş : 17.09.2017 / 19:07:00

Süper Lig'de Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'la karşılaştı.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Başakşehir'in sayıları Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, aradığı golü 15. dakikada buldu. Kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada penaltı düdüğü bu kez Başakşehir için çalarken, beyaz noktanın başına geçen Emre Belözoğlu da skora dengeyi getirdi.

1-1'lik eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda da tempo azalmadı. 49. dakikada savunmanın bir anlık hatasını affetmeyen Burak Yılmaz, kendisinin ve takımının 2. golünü Başakşehir ağlarına gönderdi ve Trabzonspor yeniden öne geçti. Başakşehir'in aradığı gol ise 79. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi. İlk yarıda sakatlanan Adebayor'un yerine oyuna giren milli futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderirken skora da yeniden denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabaları yeterli olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 10 puana yükselirken, Trabzonspor puanın 8'e çıkardı.

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