Başakşehir'de Arda Turan belirsizliği sürüyor
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Medipol Başakşehir'de Barcelona'dan transfer edilen Arda Turan belirsizliği devam ediyor.
Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan'ın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. İstanbul ekibi, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürürken deneyimli futbolcu sakatlığı geçmesine rağmen takımdan ayrı çalıştı. Arda'nın cuma günkü karşılaşmada riske edilmesi beklenmiyor.
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