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Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek

Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek.19377
  • Giriş : 08.03.2018 / 10:10:00

Medipol Başakşehir'de Arda Turan için bugün karar verilecek.

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Büyüyen Beşik

Medipol Başakşehir'de karar günü. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Arda Turan'ın Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

Düne kadar takımla çalışmalara katılamayan yıldız oyuncuyla ilgili sağlık ekibi bugün son değerlendirmesini yapacak. Verilecek karara göre Arda götürülecek ya da götürülmeyecek.

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