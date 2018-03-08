Başakşehir'de Arda Turan için karar verilecek
Medipol Başakşehir'de karar günü. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Arda Turan'ın Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.
Düne kadar takımla çalışmalara katılamayan yıldız oyuncuyla ilgili sağlık ekibi bugün son değerlendirmesini yapacak. Verilecek karara göre Arda götürülecek ya da götürülmeyecek.
FANATİK
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