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Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı!

Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı!.18431
  • Giriş : 06.08.2018 / 16:23:00

Medipol Başakşehir'de golcü oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı.

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Beşik Modelleri

Medipol Başakşehir'in UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu. Başakşehir'de listede Arda Turan ve Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti.

İşte UEFA'ya bildirilen kadro:

Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Clichy
Epureanu
Chedjou
Da Costa
Uğur Uçar
Caiçara
Attamah
Emre Belözoğlu
Edin Visca
Elia
İrfan
Soner
Mahmut
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Bajic
Adebayor
Napoleoni
Mevlüt

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