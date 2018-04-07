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Başakşehir'de feci kaza!

Başakşehir'de feci kaza!.31065
  • Giriş : 07.04.2018 / 09:07:00

İstanbul Başakşehir'de arıza yapan aracını tamir etmek isteyen sürücü tankerin altında kaldı.

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Otomatik Sallanan Beşik

Korkunç olay İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Arıza yapan tanketini tamir temek isteyen sürücü aracın kayması sonucu aracın altında kaldı.

tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HÜRRİYET

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