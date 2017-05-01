Facebook Twitter Rss

Başakşehir'den Beşiktaş'ı kızdıracak mesaj

Başakşehir'den Beşiktaş'ı kızdıracak mesaj.17626
  • Giriş : 01.05.2017 / 08:50:00

Başakşehirspor, Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak mesaj yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 mağlubiyetle ayrıldığı Başakşehirspor maçı sonrası sosyal medyadan atılan tweet ortalığı karıştırdı.

   
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 19 dakikada bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etti ve Siyah-Beyazlılar'la olan puan farkını 4'e indirdi. Başakşehir'in gollerini Cengiz Ünder ( 7' ve19') ve Adebayor (12') kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Demba Ba attı.

Mücadele sonrası ev sahibi ekibin Twitter hesabından atılan bir mesaj sosyal medyayı salladı.

İşte Başakşehir'in sosyal medyasından paylaşılan o mesaj:

Süper Lig'in en iyği top oynayan ikinci takımı Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyduk. Yine bekleriz.

ŞAMPİY10

Marmara Denizi turuncu oldu

Taksim'de gözaltılar başladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Emre Belözoğlu: Yine birçok kişiyi üzdük

Emre Belözoğlu: Yine birçok kişiyi üzdük

Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçı sonrası iddialı sözler sarfetti.

Şenol Güneş açıkladı: Bizi ilgilendirmiyor

Şenol Güneş açıkladı: Bizi ilgilendirmiyor

Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

 

Tafaftarlar Şükrü Saracoğlu'nu bu sefer doldurabilir

Tafaftarlar Şükrü Saracoğlu'nu bu sefer doldurabilir

Sarı lacivertli ekibin taraftarları, son zamanlarda takımını yalnız bırakmıştı.

Cenk Tosun, bu akşam şov yapmaya hazırlanıyor

Cenk Tosun, bu akşam şov yapmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, bu akşam gollerini sıralamak istiyor.

 

Orman: Ramazan'da kutlama yapmayacağım

Orman: Ramazan'da kutlama yapmayacağım

Fikret Orman, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Talisca İngiltere'ye mi gidiyor? Açıklandı

Talisca İngiltere'ye mi gidiyor? Açıklandı

Beşiktaş'ta son dönem yıldızı parlayan futbolcu Talisca için açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya