Başakşehir'den Beşiktaş'ı kızdıracak mesaj
Dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 mağlubiyetle ayrıldığı Başakşehirspor maçı sonrası sosyal medyadan atılan tweet ortalığı karıştırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 19 dakikada bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etti ve Siyah-Beyazlılar'la olan puan farkını 4'e indirdi. Başakşehir'in gollerini Cengiz Ünder ( 7' ve19') ve Adebayor (12') kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Demba Ba attı.
Mücadele sonrası ev sahibi ekibin Twitter hesabından atılan bir mesaj sosyal medyayı salladı.
İşte Başakşehir'in sosyal medyasından paylaşılan o mesaj:
Süper Lig'in en iyği top oynayan ikinci takımı Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyduk. Yine bekleriz.
ŞAMPİY10
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