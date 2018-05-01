Başakşehir'den dev derbi için çarpıcı yorum
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi maçın eşitlikle bitmesini dileyen Medipol Başakşehir hayalkırıklığına uğradı. Galatasaray'ın zaferi ile sonuçlanan maçta beraberlik durumunda Başakşehir liderlik koltuğuna oturacaktı.
İstanbul ekibi mücadelenin eşitlikle sonuçlanma isteğini "Birlik ve beraberlik olsun" mesajıyla paylaşmıştı
SPUTNİK
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