Facebook Twitter Rss

Başakşehir'den dev derbi için çarpıcı yorum

Başakşehir'den dev derbi için çarpıcı yorum.13621
  • Giriş : 01.05.2018 / 16:21:00

Ve Medipol Başakşehir'in dev derbi ile ilgili dileği kabul olmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi maçın eşitlikle bitmesini dileyen Medipol Başakşehir hayalkırıklığına uğradı. Galatasaray'ın zaferi ile sonuçlanan maçta beraberlik durumunda Başakşehir liderlik koltuğuna oturacaktı.

İstanbul ekibi mücadelenin eşitlikle sonuçlanma isteğini "Birlik ve beraberlik olsun" mesajıyla paylaşmıştı

SPUTNİK

Akşener'den emekli maaşı tepkisi

Memurluk kalkıyor mu? Bakan açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fikret Orman: Yolumuza devam edeceğiz

Fikret Orman: Yolumuza devam edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım açıkladı! Son kez aday oluyor

Aziz Yıldırım açıkladı! Son kez aday oluyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, adaylık konusunda açıklama yaptı.

 

Beşiktaş yönetimi: Cumhurbaşkanı aramadı

Beşiktaş yönetimi: Cumhurbaşkanı aramadı

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama geldi.

Demirel: Beşiktaş futbolu gölgede bırakıyor

Demirel: Beşiktaş futbolu gölgede bırakıyor

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.

 

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı ile ilgili konuştu.

Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakacak

Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakacak

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı bırakacağı iddia edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya