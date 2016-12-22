Başakşehir'den Fenerbahçe'ye çelme!
Başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci için 2 büyük Süper Lig kulübü Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir harekete geçti.
Fenerbahçe'nin peşine düştüğü genç futbolcu İrfan Can Kahveci transferini Medipol Başakşehir'in bitirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 21 yaşındaki yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir resmen devreye girdi. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği İrfan Can Kahveci için görüşmelere başlayan Başakşehir, Abdullah Avcı'nın da ısrarlı talebinin ardından transferi bitirme noktasına geldi.
TRANSFER İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
İrfan Can Kahveci'yi takımında görmek isteyen Avcı'nın bu talebini değerlendiren Başakşehir Yönetimi, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı ve başkan Cavcav'ın talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.
Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için başkent kulübüyle detaylar üzerinde son görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu:
"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."
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