Facebook Twitter Rss

Başakşehir'den flaş transfer operasyonu

Başakşehir'den flaş transfer operasyonu.17626
  • Giriş : 18.04.2018 / 09:09:00

Medipol Başakşehir, takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig'de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, İzmir kulübü Altınordu'da forma giyen genç oyuncu Barış Alıcı'nın peşine düştü.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Tam 10 yıldır aynı çatı altında yer alan Kerim Alıcı ile Barış Alıcı kardeşler, Altınordu'nun vazgeçilmez ikilisi oldu.  Kerim, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezonu kapatsa da, gelecek sezon için takımının en önemli silahlarından birisi olacak.

Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.

ŞAMPİY10

Suavi'ye Erdoğan'a hakaretten hapis

Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi

Beşiktaş'a çılgın Anderson Talisca teklifi

Beşiktaş yönetimine golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili teklif geldi.

Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca

Aykut Kocaman: Bu çok acımasızca

Aykut Kocaman isyan etti

 

Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti

Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti

Portekizli oyuncu Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti.

Emre Belözoğlu: Bize yapılanlar konuşulmaz

Emre Belözoğlu: Bize yapılanlar konuşulmaz

Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, maçta yaptığı hareket ile ilgili açıklama yaptı.

 

Oğuzhan Özyakup: Yeni sözleşme yapacağım

Oğuzhan Özyakup: Yeni sözleşme yapacağım

Teklif üstüne teklif alan Oğuzhan Özyakup son kararını verdi.

Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Sahaların deneyimli ismi Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya