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Başakşehir dünyaca ünlü isimle anlaştı!

Başakşehir dünyaca ünlü isimle anlaştı!.14260
  • Giriş : 31.01.2017 / 09:36:00

Medipol Başakşehir'in Emmanuel Adebayor ile anlaştığı öğrenildi.

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Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı. Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu Emmanuel Adebayor Başakşehir ile anlaşma imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Medipol Başakşehir ara transferin son gününde kariyerli bir futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertli kulüp, Togolu forvet Emmanuel Adebayor ile el sıkıştı. Emmanuel Adebayor’un bugün imza atması bekleniyor.

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi. Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Adebayor'un dün gece İstanbul'a doğru yola çıktığı Twitter'dan duyuldu. Transferin son gününü İstanbul'da geçirecek olan Togolu golcünün Beşiktaş'la görüşeceği iddia edilmişti. Adebayor'un ayrıca menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiğinde Başkan Dursun Özbek yönetim kurulu toplantısında, "Drogba, Eto'o etkisi yapabilir" sözlerini kullanmıştı. Bu belirsizlikle İstanbul'a uçan Adebayor'un Başakşehir için imzaya geldiği ortaya çıktı.

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