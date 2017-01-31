Başakşehir dünyaca ünlü isimle anlaştı!
Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı. Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu Emmanuel Adebayor Başakşehir ile anlaşma imzalamak için İstanbul'a geliyor.
Medipol Başakşehir ara transferin son gününde kariyerli bir futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertli kulüp, Togolu forvet Emmanuel Adebayor ile el sıkıştı. Emmanuel Adebayor’un bugün imza atması bekleniyor.
Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi. Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna kattı.
Adebayor'un dün gece İstanbul'a doğru yola çıktığı Twitter'dan duyuldu. Transferin son gününü İstanbul'da geçirecek olan Togolu golcünün Beşiktaş'la görüşeceği iddia edilmişti. Adebayor'un ayrıca menajeri tarafından Galatasaray'a önerildiğinde Başkan Dursun Özbek yönetim kurulu toplantısında, "Drogba, Eto'o etkisi yapabilir" sözlerini kullanmıştı. Bu belirsizlikle İstanbul'a uçan Adebayor'un Başakşehir için imzaya geldiği ortaya çıktı.
DİĞER HABERLER
Fatih Altaylı'dan Volkan için şok sözler
Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan hakkında sert açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin değer kaybı '21 milyon Euro'
Ligde alınan sonuçlar sonrasında taraftarlarını memnun edemeyen Fenerbahçe'nin kadrosunda değer kayb
İşte iki devin kozlarını paylaşacağı tarih!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerinde birbirine rakip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe çeyrek
Sarı Kanarya Kayseri'de bozguna uğradı!
Geçen hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını kızıştıran Fenerbahçe, bu hafta Kayser
Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’da oynayan Demba Ba, yen