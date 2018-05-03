Başakşehir'e Arda Turan'dan kötü haber!
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli oyuncu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle idmana çıkamadı.
Medipol Başakşehir kulübü resmi internet sitesinden oyuncularının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan’ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır. 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır" denildi.
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