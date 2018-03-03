Facebook Twitter Rss

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 devirdi!

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 devirdi!.28866
  • Giriş : 03.03.2018 / 17:50:00
  • Güncelleme : 03.03.2018 / 17:52:23

Medipol Başakşehir, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Zirve için bugün Medipol Başakşehir ile İzmir takımı Göztepe karşı karşıya geldi.

SKOR:

Başakşehir: 2

Göztepe: 1

Spor Toto Süper Lig'in 24'ücü hafta mücadelesinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Süper Lig'in ilk yarısında 7'nci haftada İzmir'de oynanan karşılaşmayı Başakşehir, Epureanu ve Adebayor'un golleriyle 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe'nin golü 90'ıncı dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. 

HABERLER

Derbi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber

Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray gol oldu yağdı, 3 puanı kaptı: 7-0

Galatasaray gol oldu yağdı, 3 puanı kaptı: 7-0

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Karabükspor ile karşı karşıya geldi.

Sneijer: Galatasaray'a dönmek isterim!

Sneijer: Galatasaray'a dönmek isterim!

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, Türkiye'ye geri dönmek istiyor.

 

Kocaman: Bir daha görmek istemiyorum

Kocaman: Bir daha görmek istemiyorum

Aykut Kocaman, olaylı Beşiktaş maçının ardından oyuncularını uyardı.

Beşiktaşlı oyuncu Talisca için açıklama geldi

Beşiktaşlı oyuncu Talisca için açıklama geldi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Anderson Talisca için açıklama geldi.

 

Talisca: Fenerbahçe'nin oyununa geldik!

Talisca: Fenerbahçe'nin oyununa geldik!

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca, olaylı maç hakkında açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan çekinmiyoruz

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan çekinmiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile ilgili değerlendirme yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya