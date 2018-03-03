Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 devirdi!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Zirve için bugün Medipol Başakşehir ile İzmir takımı Göztepe karşı karşıya geldi.
SKOR:
Başakşehir: 2
Göztepe: 1
Spor Toto Süper Lig'in 24'ücü hafta mücadelesinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.
Süper Lig'in ilk yarısında 7'nci haftada İzmir'de oynanan karşılaşmayı Başakşehir, Epureanu ve Adebayor'un golleriyle 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe'nin golü 90'ıncı dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti.
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