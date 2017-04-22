Başakşehir maçında kazanan Beşiktaş oldu!
Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın hemen arkasında şampiyonluğu kovalayan Başakşehir'in aldığı netice Beşiktaş'a yaradı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor ve şampiyonluk yarışındaki Başakşehir 6 gollü maçta 3-3 berabere kaldı. 90+1'de Emre Belözoğlu penaltısıyla 3-2 öne geçen Başakşehir, 90+5'te Özgür Çek'in yine penaltıdan attığı golle 2 puan kaybetti. 1 puan Hikmet Karaman'ın takımı için de yeterli olmazken maçın en kârlısı ise Beşiktaş oldu.
FANATİK
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