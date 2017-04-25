Başakşehirli futbolcuların cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor mücadelesinden sonra çıkan olayları affetmedi. Başakşehirli futbolcuların cezası açıklandı.
PFDK, Çaykur Rizespor maçı sonrasında kameramana saldıran Başakşehirli futbolcular hakkında karar verdi. PFDK, Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verdi. PFDK, ayrıca Emre Belözoğlu'na 50 bin Tl para cezası verdi.
PFDK, Medipol Başakşehir futbolcuları Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç ceza verdi. PFDK, ayrıca Emre Belözoğlu'na 50 bin Tl para cezası verdi.
Volkan Babacan, 1 maçlık cezasını haftaiçinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek. Beşiktaş maçında sahada olacak.
Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın kaçıracağı maçlar:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Fenerbahçe
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre verilen cezalar şöyle;
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
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