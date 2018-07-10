Başakşehirspor ayrı, Arda Turan ayrı çalıştı
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk için gösterdiği mücadele ile akıllara kazınan Başakşehirspor, Gut Brandhof Tesisleri'nde kamp yapıyor.
İdmanın ilk kısmında koşu ve kondisyon çalışması yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanı pas çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Arda Turan, daha sonra takımdan ayrı koşu yaptı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
ŞAMPİY10
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