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Başakşehirspor ayrı, Arda Turan ayrı çalıştı

Başakşehirspor ayrı, Arda Turan ayrı çalıştı.18431
  • Giriş : 10.07.2018 / 09:23:00

Başakşehirspor'da golcü oyuncu Arda Turan takımdan ayrı çalıştı.

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Beşik Modelleri

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk için gösterdiği mücadele ile akıllara kazınan Başakşehirspor, Gut Brandhof Tesisleri'nde kamp yapıyor.

İdmanın ilk kısmında koşu ve kondisyon çalışması yapan  turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Arda Turan, daha sonra  takımdan ayrı koşu yaptı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı  çalışmalarla sürdürecek.

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