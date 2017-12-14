Başbakan: 1,5 milyon kişiye iş bulduk!
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamasında istihdam seferberliğinin başlatıldığını duyurdu.
Başbakan Yıldırım, "İstihdam seferberliğinin başlatıldığı bir yıldan bu yana 1,5 milyon kişiye iş bulduk.1,5 milyon istihdam demek bir o kadar ailenin mutluluğu demektir"dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde konuştu."İstihdam seferberliğinde herkes elini taşın altına koydu" diyen Yıldırım'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Ekonomi Şurası'nda bir istihdam seferberliği başlatmıştık. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak siz de üyelerinizi en az bir ilave istihdam sağlamaya davet ettiniz. Bugün de buna benzer bir şey bu toplantıda az sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile gerçekleşecek. Bu sefer artık bir olmaz, daha fazla olacak.
Son bir yıl içerisinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı andan itibaren 1.5 milyon vatandaşımıza yeni iş bulduk, aş bulduk, imkan sağladık. Bu seferberlikte sizin yükünüzü de hafifletmek için önemli teşvik kararları aldık. Sonuçta muhteşem bir toplumsal dayanışma ortaya çıktı. Asgari ücret desteğinden vergi istisnasına, ilave istihdam desteklerine kadar birçok kararı hemen o toplantı sonrası hayata geçirdik.
2017 kazanımlarda dolu bir yıl oldu, karamsar senaryoların hepsi yazanların elinde kaldı. Umut kazandı, gelecek kazandı Türkiye kazandı. İhracatımız 36 milyar dolardan 155 milyar dolara çıktı. Bu yıl ihracatta bütün dönemlerin üstüne çıkarsa şaşırmayın. Ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye büyümeye ilerlemeye parlayan bir yıldız olmaya devam etti. Büyüme rakamları açıklandı. Dünyada bir rekor. Türkiye'ye yakışan budur. Türkiye listelerin başına yerleşti. Bize üretimin yatırımın önünü açmak için sizlerde çaba gösteriyorsunuz. Bütün mesele ülkeye geleceğe sahip çıkmak.
TRT
DİĞER HABERLER
Beştepe'den Kudüs için açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kudüs ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli bir açıklamada bulundu.
Başbakan, Cibuti Başbakanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Cibuti Başbakanı Muhammed ile görüştü.
Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar
Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.