Başbakan: 2017 daha güzel olacak
Başbakan Binali Yıldırım, işadamlarına yaptığı konuşmada 2017 yılının geçtiğimiz yıllardan daha güzel olacağını söyledi.
Yıldırım, işadamlarının karamsar olmaması gerektiğini söylerken gelecek yıl için işadamlarının içinin rahat olmasını istedi.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu.
2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak.
Yatırımların durduğu bir dönemde tek kuruş harcamadan Avrasya Tüneli'ni yaptık. Sağlıkta her ülkenin gıpta ile baktığı örnek alacağı dönüşümü gerçekleştirdik.
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