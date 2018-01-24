Başbakan: 214 hedef vuruldu
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar 214 hedefin etkisiz hale getirildiğini ve harekatta bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Yıldırım'a, 5'inci günündeki Afrin operasyonundaki son durum soruldu.
Operasyonun planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, terör oluşumlarına son verecek ve ayrıca hudutlarımızın ötesinden Afrin'den gelen saldırılarının önüne geçecek, sınırlarımızın güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla başlamıştır.
Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik devam ediyor. Bölgenin terörden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar operasyon sürecek. Planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şu ana kadar."
Yıldırım, gelen bir sorun üzerine Ege'de yaşanan gerilime de değindi. "Kardak'ta 96'da yaşanan krizi bugüne taşımak komşuluğa yakışmaz" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Biz terörle mücadele ederken bulanık suda balık avlama hedefine komşularımızın kapılması yakışık almak. Buna benzer faaliyet olursa her zaman tedbirimiz vardır. Kimse endişe etmesin."
NTV
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