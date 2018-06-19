Başbakan: 30 bin Suriyeli oy kullancak
Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamasında kaostan Türkiye'ye sığınan ve vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyelinin seçimlerde oy kullanacağını söyledi.
İzmir'de medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.
ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.
Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.
Başbakan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.
HDP'nin PKK esaretinden kurtulmadıkça Türkiye'nin geleceğine ışık olamayacağını belirten Yıldırım, "PKK ile işimiz olmaz. Onun güdümündeki HDP ile hiç olmaz" dedi.
Şu anda Münbiç etrafında Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptıklarını, şimdilik takvimin doğru gittiğini ve sıkıntı görünmediğine değinen Yıldırım, terör saldırılarını mahallinde durdurmak için Kandil'e de operasyon yapıldığına dikkati çekti.
Kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını belirten Yıldırım, "Kendi bölgemizi, insanımızı korumak için tedbir alıyoruz." dedi.
Tel Rıfat bölgesine yönelik bir soru üzerine Yıldırım, buranın küçük bir bölge olduğunu, orada hassas durumların söz konusu olduğunu, Ruslar ve rejim güçlerinin bulunduğunu, soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Başbakan Yıldırım, bölgede istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi yine aynı çözümün bulunması konusunda Rusya-İran-Türkiye'nin koordinasyon içerisinde çalıştığına işaret ederek, bu çerçevede görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
TRT
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