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Başbakan: PKK'yı vuruyoruz. AB vızıltı yapıyor

Başbakan: PKK'yı vuruyoruz. AB vızıltı yapıyor.12419
  • Giriş : 18.03.2018 / 08:21:00
  • Güncelleme : 18.03.2018 / 09:22:52

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Afrin'deki operasyonun hemen sonlandırılması çağrısına yanıt verdi ve AP'yi teröre destek vermekle suçladı.

AK Parti Küçükçekmece ve Arnavutköy kongrelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı’nın sona erdirilmesine yönelik bildiri yayınlayan Avrupa Parlamentosu’nu (AP) eleştirdi. “Zeytin Dalı Harekâtı, bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızıltı yapıyor, onlar feryat ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye’nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler” diyen Başbakan şöyle devam etti: 7 yıldır Suriye’de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu çıkmayan bu Avrupa Birliği’nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar.

Kararı vizyonsuz ve cahilce olarak niteleyen Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun zaman zaman "böyle çıkıntılıklar" yaptığını söyledi.

Azerbaycan'da gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, "Onlar sıcacık koltuklarında otururken, Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa'da terörün yayılmasının önüne geçiyor" dedi.

AP'nin bu konularda sicilinin bozuk olduğunu da vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yazık koskoca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu" ifadelerini kullandı.

NTV

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