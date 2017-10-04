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Başbakan, ABD Ankara Büyükelçisi ile buluştu

Başbakan, ABD Ankara Büyükelçisi ile buluştu.20320
  • Giriş : 04.10.2017 / 17:45:00

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile buluştu.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi John Bass ile Çankaya Köşkü'nde buluştu.

TRT

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