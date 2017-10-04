Başbakan, ABD Ankara Büyükelçisi ile buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi John Bass ile Çankaya Köşkü'nde buluştu.
TRT
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