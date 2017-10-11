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Başbakan: ABD ile kriz tırmanmaz!

Başbakan: ABD ile kriz tırmanmaz!.14499
  • Giriş : 11.10.2017 / 09:03:00
  • Güncelleme : 11.10.2017 / 09:05:14

Başbakan Binali Yıldırım, ABD-Türkiye gerilimi hakkında konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi ile ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, gerilimin daha fazla tırmanmayacağını, iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Yıldırım "Kriz daha tırmanır mı?" sorusuna, "Tırmanmaz" karşılığını verdi. Yıldırım, "Kanallar açık mı?" sorusu üzerine ise "Açık. Arkadaşlarımız arka planda çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da gazetecilerin sorusu üzerine, Astana süreci başladığından beri iki ülke ilişkilerinde bir gerilim olduğunu hatırlatarak, "Popülist yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Sağduyu ve itidalle meseleyi çözmek lazım" dedi.

HABERTURK

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