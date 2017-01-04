Başbakan: ABD'nin bir halt ettiği yok
Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın Suriye kolu PYD konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni yetersiz kalmakla suçladı.
Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de daha fazla anarşi, terör olsun diye PYD'ye açıkça silah yardımında bulunduğunu belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, şunları söyledi:
Fırat Kalkanı'nın 133'üncü günündeyiz. Bugüne kadar bin 270 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi, yakalananlarla birlikte bin 561 oldu. Dünya 'DEAŞ' diyor, yatıyor, kalkıyor. Onlar yalandan mücadele ediyor. Lafını yapıyorlar. Mücadele eden sadece Türkiye. Amerika'nın bir halt ettiği yok. Diğerlerinin bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok. Yaptıkları, YPG'ye, PYD'ye açıkça silah veriyorlar. Daha fazla Türkiye'de anarşi, terör olsun diye. Bu dostluğa sığmaz.
Yeni yönetimden beklentimiz bu kepazeliğe son vermesi. Yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifetidir, terör örgütü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafya ile mafyayı alt etmek gibi. Gün dostun düşmanın ortaya çıkma günü. Yıllardır ABD ile beraberiz. Bu stratejik ortaklığın terör örgütünce gölgelenmesine ABD izin vermemeli.
PYD eşittir PKK; PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada, PKK uzantıları yanınıza yanaşmış ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir karar verin, Türkiye ile mi bir olacaksınız bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız? ABD, terör örgütleri ile değil, bölgede istikrarı tesis etmek için elini taşın altına koyan ülke ile işbirliği yapacak. Geçmiş yönetimin yanlışından döneceklerdir. Dönerse döner, dönmezse kendi işimizi hallederiz.
Masum sivil insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı insanlığa korku salmak ve ülkemize zarar vermektir. Bu katilleri aramıza salanlar farklı yaşam tarzı üzerinden inançlar üzerinden ayrışacağımızı düşünüyorsa, boşuna beklemesin. Türkiye'de bütün hayat tarzları, düşünceler, inançlar devletin güvencesinde. Her türlü kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz.
(Reina'daki saldırı) Seçilen mekân ve zaman dikkate alındığında amaç açıktır. Bu saldırı ile etnik, mezhep temelli ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik süreç başlatılmak isteniyor. Terörün bu provokatif oyunları bizi yanıltmasın. Bu kirli tuzaklar toplumun sağ duyusunu hedef alıyor. Caniler ve azmettirenler toplumsal barışı hedefliyor. Sosyal medya üzerinden terör amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar, ülkemize kardeşliğimize zarar veriyor. Vatandaşlarımızın oyuna gelmemesini ve suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmamasını istirham ediyorum. Bu arada Başbakan Yıldırım yarın da Irak'a giderek Başbakan Haydar El İbadi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret için Erbil'e geçecek. Görüşmelerin ana gündemini, PKK ve DEAŞ terörü ile mücadele oluşturacak.
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