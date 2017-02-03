Başbakan: ABD'ye yakışmıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye yaptığı açık yardım konusunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD gibi büyük bir devlete bunun yakışmadığını belirterek sitemlerini iletti.
Yıldırım, soruları özetle şöyle yanıtladı:
Almanya’dan ciddi iade talepleri var, ancak yerine getirilmiyor. Bu konuyu gündeme getirecek misiniz?
Gayet tabii. Bir kere Almanya’da Türkiye aleyhtarı faaliyetler, görüşmenin ana konularından olacak. Türkiye’nin sürekli, bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin dönüp kendilerine bakmaları lazım. Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılanma talebi var. Sorduğumuzda, ‘Bu yargının işi biz karışmayız’ diyenler, Türkiye’nin darbe sonrası yaptığı işlemlere bal gibi karışma hakkını kendilerinde görüyorlar. Almanya’nın bu ikircikli duruma son vermesi gerekir.
Almanya’da eylül ayında Merkel için önemli bir seçim var. Merkel, baskı altına alınmaya çalışılıyor mu Türkiye ile ilişkileri konusunda?
Merkel unutmasın Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk var, bunların çoğu da seçmen. Bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer yerde asli unsurları mutsuz etmemeli.
ÇİPRAS’A MEKTUP
(Kardak krizi, Yunanistan ile ilişkiler) Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içerisinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım. Son zamanlarda darbecilerin iade edilmemesi meselesi hayal kırıklığıdır. Bu konuda Sayın Çipras’a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi beklentimizi ifade ettim. Savunma Bakanı’nın gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin anlamı yok. Ege’deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası, kime ait olduğu bile belli değil. Sorunları değil, ortak geleceği konuşmamız lazım. Ama hasmane tutum da kimden gelirse gelsin, Türkiye’nin cevabı vardır.
(ABD ile konuşulan konular) Yeni yönetim daha işin başında, biz önyargılı bir düşünce içerisinde değiliz. Ama üç tane beklentimiz var. Bir; 15 Temmuz alçak darbe girişiminin sorumlusu, terörist başını iade etmeleri. Suriye’de DEAŞ’ın yok edilmesi konusunda geçmiş yönetimin yanlışlarının düzeltilmesidir. Nedir bu yanlışlar? PKK’nın isim değiştirmiş, devamı niteliğindeki PYD/YPG ve şimdi de SGD mi nedir? Onlar hepsi aynı.
(Zırhlı araç verilmesi) Bunlarla iş tutmaktan Amerika yöneticilerinin vazgeçmesi lazım. Terör örgütünü ortak alarak bir başka terör örgütünü yok etmek Amerika gibi büyük devlete, terörle küresel mücadeleye çok önem veren bir devlete yakışmaz. Üstelik Amerika - Türkiye ilişkilerine de zarar verir. Üçüncü konu da Amerika algısı Türk toplumunda maalesef bugün iyi bir düzeyde değil. Türkiye’deki Amerika algısını düzeltme yönünde de somut adımlar atması gerekiyor.
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