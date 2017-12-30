Başbakan açıkladı: 75 dakikaya iniyor
Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Başbakan, Edirnelilere hızlı trenin kısa sürede kente geleceğini söyledi.
Yıldırım, "Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne- İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak" dedi.
Başbakan Yıldırım Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken iki de müjde verdi.
"2023'e emin adımlarla giriyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 yılında önce açılacağının müjdesini veren Başbakan Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne- İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;
1 milyona yakın taşeron ne olacak bizim durumumuz diye merak ediyordu. Nihayet karar verdik 1 milyona yakın taşeron işçi kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık, hayırlı uğurlu olsun. Bir milyon vatandaşın evinde yeni yıla girerken bayram havası oluştu.
"2023'e emin adımlarla giriyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 yılında önce açılacağının müjdesini verdi.
TRT
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