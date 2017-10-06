Başbakan açıkladı: Davet geldi!
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Ibadi'den gelen teklifi değerlendirdiklerini ve zamanlama için çalışma yaptıklarını söyledi. Başbakan ile ilgili Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nden açıklama gelmişti.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
Irak ziyareti ile ilgili söyleyeğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar.
Başika'nın aramızda sorun olmayacağını düşünüyorum. Askerlerimiz eğitim vermek için orada.
Ciddi sorunlar var. Irak ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz.
Bölgedeki ayırımcı hareket milli meselemiz olur.
Erbil ve Süleymaniya'ye uçuşlar durduruldu.
Kademe kademe başka yaptırımlar da olacak.
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