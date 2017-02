Başbakan açıkladı: Operasyon başladı!

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul şehrinin batısını teröristlerden temizlemek için Irak ordusu harekete geçti. Başlatılan operasyonu ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi duyurdu.Irak güçleri geçen ay Musul'un doğusunda kontrolü sağlamıştı ancak kentin batısı halen DEAŞ'ın elinde.Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) dün yapılan açıklamada, Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle on binlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirilmişti.Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande de bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.Grande, operasyonlar sırasında on binler ya da yüz binlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek; sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.Öte yandan DEAŞ ile Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan İran destekli Haşdi Şabi güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün kentteki sözde tabur komutanının öldürüldüğü bildirildi.Irak ordusunda üsteğmen Nayif el-Zubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, kentin batısındaki Telafer ilçesi yakınında konuşlanan Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlediğini belirtti.Zubeydi, saldırıyı püskürten Haşdi Şabi milislerinin, örgütün kentteki sözde tabur komutanı Irak vatandaşı Ebu Ömer el-Musulli'yi öldürdüğünü aktardı.Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, DEAŞ'ın Telafer'de Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu çıkan çatışmalarda 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğünü duyurmuştu.