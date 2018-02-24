Facebook Twitter Rss

Başbakan açıkladı: Sınırlarımız temizlendi

Başbakan açıkladı: Sınırlarımız temizlendi.10097
  • Giriş : 24.02.2018 / 15:42:00

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen ve başarı ile devam eden Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında sınırımıza yakın bölgelerin terörden arındırıldığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada;"Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz, hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada; "Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz, hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun."

"PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar."

TÜRKİYE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıkladı

Kayıp turizmci ölü bulundu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Erdoğan: Sefer görev emri olanlar hazır olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sefer görev emri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Hükümetten açıklama: Esad katliam yapıyor

Hükümetten açıklama: Esad katliam yapıyor

AK Parti hükümetinden kana doymayan Beşar Esad'a tepki geldi.

 

Erdoğan'dan Afrin yanıtı!

Erdoğan'dan Afrin yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili konuştu.

Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!

Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti.

 

AK Parti-MHP ittifakına CHP'den tepki

AK Parti-MHP ittifakına CHP'den tepki

AK Parti-MHP ittifakına Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi.

Erdoğan: İnsansız tank geliyor!

Erdoğan: İnsansız tank geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 11. kalkınma planını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya