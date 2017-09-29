Facebook Twitter Rss

Başbakan açıkladı: Uçuşlar iptal!

Başbakan açıkladı: Uçuşlar iptal!.14499
  • Giriş : 29.09.2017 / 16:52:00

Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, kuzey Irak'ta Mesud Barzani tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu, Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Başbakan Yıldırım, ''Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Bayramiç'te açıklama yaptı.

Yıldırım şöyle konuştu:

''Bugün saat 18.00 itibariyle Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin sivil havacılık idaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye'ye sefer yapmayacağız. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz.''

Emrah Serbes 112'yi aramamış

İstanbul'da metrobüs istasyonu kapatılıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Abdullah Gül: Devlet gerekeni yapacak

Abdullah Gül: Devlet gerekeni yapacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak ve Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden şok sözler!

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden şok sözler!

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi sosyal medya hesabından şoke eden açıklamalarda bulundu.

 

Başbakan: Türkiye 11. sıraya yükseldi

Başbakan: Türkiye 11. sıraya yükseldi

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de havalimanı açılışına katıldı.

Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı

Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gece yarısı Ankara'dan ayrıldı.

 

Başbakan: Sert cevap veririz!

Başbakan: Sert cevap veririz!

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya