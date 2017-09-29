Başbakan açıkladı: Uçuşlar iptal!
Başbakan Binali Yıldırım, kuzey Irak'ta Mesud Barzani tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu, Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Başbakan Yıldırım, ''Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz'' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Bayramiç'te açıklama yaptı.
Yıldırım şöyle konuştu:
''Bugün saat 18.00 itibariyle Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin sivil havacılık idaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye'ye sefer yapmayacağız. Orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa özel uçak gönderebileceğiz.''
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