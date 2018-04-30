Başbakan açıkladı: Yaşlılık aylığı zamlanıyor
Başbakan Yıldırım, yaşlılık aylığı alanları mutlu edecek bir açıklama yaptı.
Yıldırım şunları söyledi:
Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.
Üç aylığı toptan ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.
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