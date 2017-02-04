Başbakan açılış tarihini açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, 125 yayın yapan radyo ve televizyona hizmet verecek Çamlıca TV Kulesi'nin Ramazan Bayramı'ndan öce açılmasını planladıklarını belirtti. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Yıldırım, konuay ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Yıldırım; "Çamlıca TV Kulesi'ni Ramazan Bayramı'ndan önce açılmasını bekliyoruz. 125 yayın yapan radyo ve televizyona hizmet verecek. 12 tane daha emisyon noktası var. Vericileri yerleştirerek herkes yayın yapabilecek. Bir analog 6-8 sayısal yayına tekabül ediyor." dedi.
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