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Başbakan, Adrian Candu ile görüşme yaptı

Başbakan, Adrian Candu ile görüşme yaptı.15285
  • Giriş : 13.09.2017 / 12:44:00

Başbakan Binali Yıldırım, Adrian Candu ile görüşme yaptı.

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Başbakanlık Resmi Konutu'nda kritik görüşme. Başbakan Binali Yıldırım, Adrian Candu ile görüşme yaptı.

Moldova Parlamento Başkanı Candu Ankara'da. Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı  Adrian Candu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1  saat sürdü.

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