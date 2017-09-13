Başbakan, Adrian Candu ile görüşme yaptı
Başbakanlık Resmi Konutu'nda kritik görüşme. Başbakan Binali Yıldırım, Adrian Candu ile görüşme yaptı.
Moldova Parlamento Başkanı Candu Ankara'da. Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.
TRT
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