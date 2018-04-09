Başbakan Afganistan'da
Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'a yaptığı resmi ziyarette Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili uyarılarda bulundu ve örgütün ülkedeki okullarının Maarid Vakfı'na devri için engel kalmadığını belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
Sepidar Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Yıldırım ve Abdullah kameralar karşısına geçti.
Yıldırım, "Son günlerde Afganistan terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok cesur ve çok anlamlıdır. Taliban'ın bunu değerlendirmesini arzu ediyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi mesafe katettik. Çok şükür bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsade etmiyoruz. Başından beri biz Afganistan ve sınır komşusu Pakistan'ın konuları konuşarak çözmesinden yanayız. Bunun için üçlü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık.
Afganistan 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. FETÖ'nün faaliyetlerinin bitirilmesi için de adımlar atıldı.
Türkiye bölgesinde çok çetin bir mücadele veriyor. Özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası başlayan otorite boşluğu ve terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı çok çetin bir şekilde mücadele ediyoruz.
Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur.
NTV
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