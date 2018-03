Başbakan: Afrin'in kaderini İHA'lar belirledi

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yuvalanan terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun insansız hava araçları sayesinde başarıya ulaştığını niteledi.Başbakan Binali Yıldırım, "Devlet eliyle kalkınma modelinde her şeyi yapmaya çalışıyorduk. İhtiyaç olan civatayı bile kendimiz yapıyorduk. Bu alışkanlık artık bitti" dedi. Yıldırım, Afrin harekatının kaderini silahlı ve silahsız İHA'ların belirlediğini dile getirdi.Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı'na katıldı. Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya da hiç bir ülke her şeyi kendim yapacağım hevesinde değil. O kapalı ekonomi ülkelerinde geçerli" dedi. "Artık bu alışkanlık bitti" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: "Savunma Sanayii de şirketlerimiz var. Esasında bir geçmişten gelen bir alt yapımız var. Ama bu alt yapıyı değişen dünya şartlarına göre uyumlu hale getirmek. Kamu tersanelerinde gemi yapılıyordu, oradaki yapılan sözleşmelerin ne zaman bakımından ne fiyat bakımından tutturulduğuna şahit olmadım.Bölgemizdeki yaşanan olaylara baktığımız zaman gittikçe daha önemli hale geliyor. Bunu terörle mücadele harekatlarında gördük. Bunu yakın tarihimizde ilk oalrak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük. Bende o zamanlar gemi inşaatı yaapn mühendis adayı idim. Bizim savunma sanayi konusunda ne kadar yetkinliğimizin yeterliliğimizin olmadığını o zaman acı tecrübelerle yaşadık. Orada yaşanan olumsuz tecrübe münasebetiyle, rahmetli Özal savunma sanayi müşteşarlığının kuruluşunu gerçekleştirdi. 2002 yılına kadar savunma sanayi alanında tabii çalışmalar oldu fakat zaman odaklı, zaman ekonomisini esas alan çalışmalar pek yapılamadı. 1985 yılından beri savunma sanayinin gündeminde olan muhripler vs en az 10-15 sene hep gündemde olmaya devam etti bir türlü hayata geçmedi. Ancak 2002 ile birlikte özel önem verdik ve biriken bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Aynı zamanda da yerlilik oranını artırdık. Yüzde 24'lerde oran yerlilik yüzde 65'in üzerinde hesap ediliyor.Vagonlardan, altyapı, ray döşeme her bir parçasının bir yerinden tutar firmalar oluştu. İş ve proje olmasaydı hiçbiri olmayacaktı. Savunma sanayimize bakıyoruz, önümüzde 60 milyon dolarlık iş hacmi ve 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projeler gerçekleşecek. Mesela, NATO diğer ülkeler ile geliştirdiğimiz yeni nesil uçak projeleri, onlar da ortak yapı. 100 milyar dolarlık bir iş... 2023'e kadar ciddi miktarda hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz. Önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken, yetkinliğe sahip mutlaka firmalarımızı da oluşturmamız gerekiyor. SAdece savunma sanayinin kamuya ait firmalarıyla bu işi yapamayız. Bu artık eski model.Savunma sanayinde önümüzde böyle bir fırsat imkan var ve mutlaka kendi kendimize eyterli hale gelmemiz gerekiyor. Yerli ve milli, kendimize ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir altyapı. Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor.Bunu yapamazsak savunma sanayisinde bağımsız hale geldik diyemeyiz. Attığımız önemli adımlar var, gerçekleşenler var. Silahlı silahsız İHA'lar. Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı.TÜRKİYE