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Başbakan AK Partili milletvekillerini topladı

Başbakan AK Partili milletvekillerini topladı.11931
  • Giriş : 04.01.2017 / 11:57:00

Başbakan Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile toplantı yapıyor.

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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Merkezi'nde Anayasa Değişikliği teklifi için AK Partili Milletvekilleri ile iştişarede bulunuyor.

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