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Başbakan: Alınganlık yapmasınlar

Başbakan: Alınganlık yapmasınlar.15285
  • Giriş : 12.07.2017 / 19:54:00
  • Güncelleme : 12.07.2017 / 19:54:44

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan sergiyi gezdi. Başbakan burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

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15 Temmuz FETÖ'nün kanlı darbe girişimi ile ilgili hazırlanan sergiyi gezen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da TBMM'de yapılacak törene CHP'nin davet edilmediği iddialarına yanıt verdi

"15 Temmuz alçak darbe girişimi ile ilgili saat saat ile tüm detayları üç boyutlu olarak hazırlamışlar. Belediyemizin bir hizmeti. Samsun'dan yola çıkacak ve Türkiye'nin her yerini dolaşacak. Vatandaşlarımıza 15 Temmuz'un önemini, ülkemiz için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatacaklar. Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

TBMM'DEKİ ÖZEL OTURUMA NEDEN CHP DAVET EDİLMEDİ?

"Bize bir davet gelmedi. Meclis'te o gün yaşananlara kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden kalktık gittik. Aynı saatte, aynı yerde herkes toplansın diye ilan ediyoruz. Alınganlık göstermeye gerek yok. Milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te bütün herkesin toplanması o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. Ana muhalefetin alınganlık yapmasına gerek yok. Bu meclis başkanlığımızın yapmış olduğu bir organizsyondur. İstiklal mücadelesi için davete gerek yok."

Habertürk

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