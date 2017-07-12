Başbakan: Alınganlık yapmasınlar

Giriş : 12.07.2017 / 19:54:00

12.07.2017 / 19:54:00 Güncelleme : 12.07.2017 / 19:54:44

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan sergiyi gezdi. Başbakan burada gazetecilerin sorularını cevapladı.