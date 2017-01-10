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Başbakan: Allah bin bereket versin

Başbakan: Allah bin bereket versin.14406
  • Giriş : 10.01.2017 / 23:19:00

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki oylamada 338 "evet" oyu çıkması ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan, 338 milletvekilinin oylamada "evet" oyu vermesi ile ilgili konuşurken "Allah bin bereket versin" dedi.

Başbakan Yıldırım, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Yıldırım, kısa açıklamasında şunları belirtti:

"Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.

Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur."

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