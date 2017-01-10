Başbakan: Allah bin bereket versin
Başbakan, 338 milletvekilinin oylamada "evet" oyu vermesi ile ilgili konuşurken "Allah bin bereket versin" dedi.
Başbakan Yıldırım, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Yıldırım, kısa açıklamasında şunları belirtti:
"Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.
Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur."
DİĞER HABERLER
TBMM Başkanı'nın durumu iyiye gidiyor
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi geldi.
Erdoğan'dan terör uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırılarına karşı önemli uyarılarda bulundu.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
AK Parti, Celal Kılıçdaroğlu'nun üyeliği hakkında açıklama yaptı.
TBMM oylama sonuçlandı
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kab