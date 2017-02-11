Facebook Twitter Rss

Başbakan: Rejim falan değişmiyor

Başbakan: Rejim falan değişmiyor.20654
  • Giriş : 11.02.2017 / 21:05:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 21:13:57

Başbakan Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, burada bazı açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Neler söyleniyor, neler. Duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç görülmemiş, konuşulmamış, hiç bilmediğimiz, duymadığımız, aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo, tezvirat aldı başını gidiyor. Efendim, 'Rejim değişecek. Bu değişiklikle birlikte rejim elden gidiyor'. Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet, demokrasi dışı oluşumların hak etmeden iktidara hevesleri elden gidiyor. Bu Anayasa Değişikliği yapıldığında artık daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz.

Rejim meselesi, İstiklal Savaşı'nı bu büyük millet yaptı, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 1923'te rejimin adını koydu. Rejim Cumhuriyettir. Cumhuriyet kuruldu, demokrasi ile taçlandı şimdi de devam ediyor. Rejim filan değişmiyor, değişime direnenler, tarih sahnesinden yok oluyor."

"ANTALYA EĞİTİMİN BAŞKENTİ OLACAK"

Antalya'nın zaten turizmin merkezi olduğunu, bunun yanında tarım konusunda da çok önemli olduğunu belirten Yıldırım "Antalyalılara bir de müjdem var. Antalya'yı bir şeyin daha başkenti yapacağız. Neyin başkenti yapacağız? Eğitimin başkenti yapacağız. Zaten Antalya'da 5 üniversite var. Buna 5 üniversite daha ekleyerek Antalya'yı eğitimin de başkenti yapacağız" dedi.

"BATI HAVALİMANI DA YAPILACAK"

Yıldırım ayrıca Antalya batı havalimanını da yakın zamanda yapacaklarını müjdeledi.

18 perukla 13 milyon TL!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli: Gerilim artırılmamalı

Bahçeli: Gerilim artırılmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreci ile ilgili açıklamalarda

Numan Kurtulmuş: Mücadele zaferle bitecek

Numan Kurtulmuş: Mücadele zaferle bitecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, El Bab'da süren mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inandığı if

 

'Sistem bir anda ortaya çıkmadı'

'Sistem bir anda ortaya çıkmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı sempozyumda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgecan'ı andı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj yayınladı.

 

Abdullah Gül'den KHK yorumu!

Abdullah Gül'den KHK yorumu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK'larla ilgili ilk kez konuştu.

Başbakan Referandum için tarih verdi

Başbakan Referandum için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, referandum hakkında önemli bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya