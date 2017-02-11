Başbakan: Rejim falan değişmiyor
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, burada bazı açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Neler söyleniyor, neler. Duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç görülmemiş, konuşulmamış, hiç bilmediğimiz, duymadığımız, aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo, tezvirat aldı başını gidiyor. Efendim, 'Rejim değişecek. Bu değişiklikle birlikte rejim elden gidiyor'. Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet, demokrasi dışı oluşumların hak etmeden iktidara hevesleri elden gidiyor. Bu Anayasa Değişikliği yapıldığında artık daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz.
Rejim meselesi, İstiklal Savaşı'nı bu büyük millet yaptı, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 1923'te rejimin adını koydu. Rejim Cumhuriyettir. Cumhuriyet kuruldu, demokrasi ile taçlandı şimdi de devam ediyor. Rejim filan değişmiyor, değişime direnenler, tarih sahnesinden yok oluyor."
"ANTALYA EĞİTİMİN BAŞKENTİ OLACAK"
Antalya'nın zaten turizmin merkezi olduğunu, bunun yanında tarım konusunda da çok önemli olduğunu belirten Yıldırım "Antalyalılara bir de müjdem var. Antalya'yı bir şeyin daha başkenti yapacağız. Neyin başkenti yapacağız? Eğitimin başkenti yapacağız. Zaten Antalya'da 5 üniversite var. Buna 5 üniversite daha ekleyerek Antalya'yı eğitimin de başkenti yapacağız" dedi.
"BATI HAVALİMANI DA YAPILACAK"
Yıldırım ayrıca Antalya batı havalimanını da yakın zamanda yapacaklarını müjdeledi.
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