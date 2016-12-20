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Başbakan: Aramızı bozamayacaklar

Başbakan: Aramızı bozamayacaklar.16145
  • Giriş : 20.12.2016 / 15:23:00

Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin bir açıklama da Başbakan'dan geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un hain bir saldırıya kurban gitmesinin Rus-Türkiye ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Başbakanlık  Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Sözlerinin başında dün akşam menfur bir saldırı neticesinde hayatını  kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini ifade  eden Yıldırım, "Ailesi başta olmak üzere Rus halkına baş sağlığı diliyorum. Bu  alçak saldırıyı yapanlar Türkiye'nin Rusya ile arasını bozamayacaklar. Terör  nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse azmettirilsin, ülkemiz,  milletimiz ve hükümetimiz dayanışma içerisinde bu ve buna benzer belaların  üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz, ancak birliğimizi, kardeşliğimizi,  dayanışmamızı daha da kuvvetlendirir" diye konuştu.

Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşanan menfur terör girişiminin hemen  sonrasında dayanışma amacıyla 19 Temmuz'da değerli dostu Başbakan  Kvirikaşvili'nin Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu, darbe girişiminin hemen  arkasından programını değiştirmeyip, bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti. Kvirikaşvili'nin Türkiye ile dayanışmasını en açık şekilde  gösterdiğini ifade eden Yıldırım, kendisine Gürcüce çok teşekkür etti.Yıldırım, bugün Avrasya Tüneli'nin açılacağını hatırlatarak, bunun  muazzam bir proje olduğunu, Asya ile Avrupa'yı denizin 106,5 metre altından  birleştirdiğini anlattı.

Konuk başbakanın da açılışa katılmasından duyduğu memnuniyeti diye  getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu fırsatı değerlendirerek heyetlerimiz arasında Gürcistan Türkiye  ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Yakın işbirliğimizin ve  dayanışmamızın artarak devam edeceğine hiç endişemiz yok. Gürcistan'ın NATO ve  Avrupa Birliği dahil Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyon hedefini Türkiye  olarak desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye daima Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü  ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemiştir, desteklemeye devam edecektir.  Var olan sorunların Gürcistan'ın egemenliğine saygı temelinde uluslararası  tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü içerisinde çözümlenmesi gerektiğine  inanıyoruz. "

  AHISKA TÜRKLERİNİN ANA VATANINA DÖNÜŞÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'ye  Ahıska Türklerinin ana vatana dönüşü konusunda gösterdiği destekten dolayı ayrıca  teşekkür ederek, "Ahıskalıların Gürcistan'a entegrasyonu konusunda her türlü  desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Gürcistan, 2007 yılından bu yana  bir numaralı ticaret ortağımız. Bunu daha da ileri, ikili ticaret hacmini daha da  geliştirmeyi hedefliyoruz. Gerek havayoluyla, gerek kara geçişlerinde engelleri  kaldırarak iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu daha ileri bir noktaya  götüreceğiz." dedi.   Gürcistan Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların da devam ettiğini  ifade eden Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlattıkları Azerbaycan,  Gürcistan ve Türkiye'nin ortak projesi Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da  tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Yıldırım, bu önemli projenin de 2017'nin ilk çeyreğinde inşallah  hizmete alınacağını vurgulayarak, böylelikle Çin'den Londra'ya kadar ortak  koridor denilen tarihi İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasının başarılmış  olacağını kaydetti.  Başbakan Binali Yıldırım, "Dostum Giorgi'ye ve arkadaşlarına bu önemli  mutlu günde bizimle beraber oldukları için hoş geldiniz, diyorum." ifadelerini  kullandı.

"BÖLGESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de, "Bölgesel güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye'nin rolü çok büyüktür ve biz bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.Kvirikaşvili, terörü lanetleyerek, son dönemde yaşana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerden dolayı baş sağlığı diledi.

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