Başbakan: Aramızı bozamayacaklar
Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un hain bir saldırıya kurban gitmesinin Rus-Türkiye ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Sözlerinin başında dün akşam menfur bir saldırı neticesinde hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini ifade eden Yıldırım, "Ailesi başta olmak üzere Rus halkına baş sağlığı diliyorum. Bu alçak saldırıyı yapanlar Türkiye'nin Rusya ile arasını bozamayacaklar. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse azmettirilsin, ülkemiz, milletimiz ve hükümetimiz dayanışma içerisinde bu ve buna benzer belaların üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz, ancak birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daha da kuvvetlendirir" diye konuştu.
Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşanan menfur terör girişiminin hemen sonrasında dayanışma amacıyla 19 Temmuz'da değerli dostu Başbakan Kvirikaşvili'nin Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu, darbe girişiminin hemen arkasından programını değiştirmeyip, bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti. Kvirikaşvili'nin Türkiye ile dayanışmasını en açık şekilde gösterdiğini ifade eden Yıldırım, kendisine Gürcüce çok teşekkür etti.Yıldırım, bugün Avrasya Tüneli'nin açılacağını hatırlatarak, bunun muazzam bir proje olduğunu, Asya ile Avrupa'yı denizin 106,5 metre altından birleştirdiğini anlattı.
Konuk başbakanın da açılışa katılmasından duyduğu memnuniyeti diye getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu fırsatı değerlendirerek heyetlerimiz arasında Gürcistan Türkiye ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Yakın işbirliğimizin ve dayanışmamızın artarak devam edeceğine hiç endişemiz yok. Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği dahil Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyon hedefini Türkiye olarak desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye daima Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemiştir, desteklemeye devam edecektir. Var olan sorunların Gürcistan'ın egemenliğine saygı temelinde uluslararası tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü içerisinde çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. "
AHISKA TÜRKLERİNİN ANA VATANINA DÖNÜŞÜ
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'ye Ahıska Türklerinin ana vatana dönüşü konusunda gösterdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederek, "Ahıskalıların Gürcistan'a entegrasyonu konusunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Gürcistan, 2007 yılından bu yana bir numaralı ticaret ortağımız. Bunu daha da ileri, ikili ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gerek havayoluyla, gerek kara geçişlerinde engelleri kaldırarak iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu daha ileri bir noktaya götüreceğiz." dedi. Gürcistan Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların da devam ettiğini ifade eden Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlattıkları Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin ortak projesi Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.
Yıldırım, bu önemli projenin de 2017'nin ilk çeyreğinde inşallah hizmete alınacağını vurgulayarak, böylelikle Çin'den Londra'ya kadar ortak koridor denilen tarihi İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasının başarılmış olacağını kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, "Dostum Giorgi'ye ve arkadaşlarına bu önemli mutlu günde bizimle beraber oldukları için hoş geldiniz, diyorum." ifadelerini kullandı.
"BÖLGESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜR"
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de, "Bölgesel güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye'nin rolü çok büyüktür ve biz bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.Kvirikaşvili, terörü lanetleyerek, son dönemde yaşana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerden dolayı baş sağlığı diledi.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı FETÖ'den tutuklandı.
Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi
Kılıçdaroğlu, El Bab operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası
Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört bölümünde yer alan 112 madde Meclis'ten geçti.
Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup
Kılıçdaroğlu, yaşanan kötü hadise nedeniyle Vladimir Putin'e mektup yazdı.