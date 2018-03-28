Facebook Twitter Rss

Başbakan: Artık bürokrasi tuş oluyor

Başbakan: Artık bürokrasi tuş oluyor.12419
  • Giriş : 28.03.2018 / 13:02:00
  • Güncelleme : 28.03.2018 / 13:28:21

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesine dair açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesi için 67 maddelik yeni paket hazırlandığını belirtti. Başbakan, her türlü işlemin de e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Bürokrasiyi ne kadar işler hale getirirsek ülke olarak bundan karlı çıkarız. Bürokrasinin görevi işi kolaylaştırmaktır. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor" dedi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor. Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle:

Akıl teri döktük ve bugün milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te görüşülerek kabul edilen  "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yağılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız.
Bu bir devrim. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor.

TRT

TSK'dan Afrin ile ilgili açıklama geldi!

Doğu Guta'da 22 bin kişi tahliye edildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak

Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak.

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan facia ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Partili Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

 

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elindeki anketi açıkladı.

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşme yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya