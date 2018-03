Başbakan: Artık bürokrasi tuş oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesi için 67 maddelik yeni paket hazırlandığını belirtti. Başbakan, her türlü işlemin de e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti.Başbakan Binali Yıldırım, Bürokrasiyi ne kadar işler hale getirirsek ülke olarak bundan karlı çıkarız. Bürokrasinin görevi işi kolaylaştırmaktır. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor" dedi.Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor. Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle:Akıl teri döktük ve bugün milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yağılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız.Bu bir devrim. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor.TRT