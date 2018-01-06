Başbakan, baba dehşeti için devrede
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de 2 ve 4 yaşındaki kızlar Elif ve Miray'ı katleden Ali Yardım konusunda harekete geçti. Başbakan, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığını araştırılmasını istedi.
Başbakan Yıldırım, İstanbul Maltepe’de baba Ali Yardım'ın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından anne Dilek Yardım'ın iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi.
Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak. Başbakanlık kaynakları, "herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde" incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceğini de kaydetti. Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.
Anne Yardım, "Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" sözleriyle isyan etmişti.
TRT
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