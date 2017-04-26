Başbakan-Bahçeli görüşmesi başladı
Anayasa değişikliği referandumu sonrası ilk kez buluştu. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 12.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşüyor.
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