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Başbakan-Bahçeli görüşmesi başladı

Başbakan-Bahçeli görüşmesi başladı.14896
  • Giriş : 26.04.2017 / 12:16:00
  • Güncelleme : 26.04.2017 / 12:13:31

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi başladı.

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Anayasa değişikliği referandumu sonrası ilk kez buluştu. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 12.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşüyor.

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