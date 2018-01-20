Başbakan, Bahçeli ile görüşecek!
Ankara'da sürpriz buluşma. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 20.00'de görüşecek.
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Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret edecek.
Demirtaş ikna olacak mı?
HDP Eş Genel Başkanlığı bırakacağı açıklanan Demirtaş, ikna edilebilecek mi merak konusu oldu.
Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu: Atanmışların partisi değiliz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti politikası hakkında açıklama yaptı.