Başbakan, Bahçeli ile görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetç Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
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