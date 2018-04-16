Başbakan: Bahçeli'nin sözleriyle başladı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili açıklama yaptı ve her şeyin 11 Ekim'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıyla başladığını belirtti.
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birbirini kontrol eden bir yapı oldu" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık bir çAğrı olarak kaydettik. Bana kendini yok edecek sistem için kendini parçalıyorsun dediler. Ben de milletime faydalı olacaksa bir Ali değil Binali feda olsun dedim. Çalışmalarımı da bunun üstüne kurduk.
TRT
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