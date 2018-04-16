Facebook Twitter Rss

Başbakan: Bahçeli'nin sözleriyle başladı

Başbakan: Bahçeli'nin sözleriyle başladı.10097
  • Giriş : 16.04.2018 / 12:43:00

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili açıklama yaptı ve her şeyin 11 Ekim'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasıyla başladığını belirtti.

Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birbirini kontrol eden bir yapı oldu" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık bir çAğrı olarak kaydettik. Bana kendini yok edecek sistem için kendini parçalıyorsun dediler. Ben de milletime faydalı olacaksa bir Ali değil Binali feda olsun dedim. Çalışmalarımı da bunun üstüne kurduk.

TRT

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ayıbının yıl dönümü

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ayıbının yıl dönümü

Kılıçdaroğlu: Demokrasi ayıbının yıl dönümü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan seçimleri üzerinden hükümete yüklendi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye kavga uyarısı

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye kavga uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri kavga konusunda uyardı.

 

Rusya'nın tasarısı reddedildi

Rusya'nın tasarısı reddedildi

BM Güvenlik Konseyi Suriye gündemiyle New York'ta bir toplantı düzenlendi.

Bakan: Çoktan müdahale edilmeliydi

Bakan: Çoktan müdahale edilmeliydi

Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Erdoğan'dan halka mektup!

Erdoğan'dan halka mektup!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka mektup gönderdi.

Başbakan: Bu alçaklıktır

Başbakan: Bu alçaklıktır

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya