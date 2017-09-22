Başbakan, Barzani'yi Lozan ile uyardı
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında sert uyarılarda bulundu. Başbakan, Mesut Barzani'yi Lozan ile uyardı.
Yıldırım, "Türkiye uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır. Burada bir çAğrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz" dedi.
TRT
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